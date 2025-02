Em Marabá, ação educativa alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia

(Foto: Reprodução) – A ação integra o projeto “Saúde em Foco”, desenvolvido pelo serviço de humanização da unidade do Governo do Pará.

Maria Aparecida, 47 anos, moradora de Marabá, veio ao Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) para uma consulta com o neurocirurgião, após ser encaminhada devido a dores no punho. Enquanto aguardava o atendimento nesta sexta-feira, 28, ela participou do encerramento da campanha do Fevereiro Laranja na unidade, que alerta sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea.

“Eu não sabia muito sobre leucemia, e a palestra foi esclarecedora. Me fez perceber como um simples gesto de doação de medula salva vidas. Agora, quero incentivar mais pessoas a se informarem e, quem sabe, se tornarem doadoras também”, compartilhou Maria.

A ação integra o projeto “Saúde em Foco”, desenvolvido pelo serviço de humanização da unidade do Governo do Pará. O programa informa e acolhe os pacientes durante o período de espera por consultas e exames, oferecendo palestras e ações educativas para criar um ambiente humanizado e disseminar conhecimentos sobre prevenção, manejo de doenças e cuidados com a saúde.

Douglas Silveira, morador de Marabá, na região de integração Carajás, destacou a importância da ação no hospital gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

“Essa iniciativa é importante porque, além de informar, traz um acolhimento para quem está aguardando atendimento. Muitas vezes, a espera pode ser cansativa, mas com essas ações educativas, o tempo passa de forma mais leve e ainda aprendemos coisas que podem fazer a diferença na nossa saúde e na vida de outras pessoas”, destacou Douglas.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), para cada ano do triênio 2023/2025, serão diagnosticados mais de 11.540 novos casos de leucemia no Brasil. Isso corresponde a um risco estimado de 5,33 por 100 mil habitantes, sendo 6.250 em homens e 5.290 em mulheres.

Sensibilização – A ação educativa contou com a participação do enfermeiro Lucas da Mata, que atua no Hospital Regional em Marabá, ele destacou a importância do diagnóstico precoce da leucemia, principais sintomas, tratamentos e formas de prevenção. “A doença afeta as células sanguíneas, principalmente os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo”, explicou o profissional.

O enfermeiro alertou que os principais sintomas da doença são fadiga excessiva, palidez, febre, infecções frequentes, sangramentos nasais ou gengivais, manchas roxas na pele, dores ósseas e perda de peso, e o tratamento é de acordo com o tipo e estágio da doença.

“Podemos incluir no tratamento quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, o transplante de medula óssea, que é a esperança para muitos pacientes, mas depende da disponibilidade de doadores compatíveis”, enfatizou.

O enfermeiro enfatizou que a prevenção da leucemia está associada à adoção de um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação balanceada, a prática regular de exercícios físicos e a evitação do cigarro e do consumo excessivo de álcool. Além disso, destacou a importância da doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas.

“A doação de medula óssea é um ato simples e solidário. Basta se cadastrar como doador em um hemocentro, realizar um exame de sangue para compatibilidade e, se houver um paciente compatível, fazer a doação de forma segura, ajudando a oferecer uma nova chance de vida”, reforçou.

Serviço – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/15:05:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...