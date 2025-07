Em Marabá, Policlínica Carajás orienta sobre a prevenção e os cuidados com a saúde ocular

(Foto: Reprodução) – Oftalmologista Marcos Milhomem explica os sinais de alerta, destaca a importância do diagnóstico precoce e indica hábitos saudáveis

A Policlínica Carajás Miguel Chamon, em Marabá, reforça a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde ocular, com foco especial na catarata, doença que lidera as causas de cegueira no mundo, sendo responsável por 51% dos casos, o equivalente a cerca de 20 milhões de pessoas, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Marcos Milhomem, oftalmologista que integra a equipe da Policlínica, explica que a catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, uma pequena lente natural localizada nos olhos e responsável por focalizar a visão, permitindo que as imagens sejam vistas com nitidez.

“Quando essa lente começa a ficar turva, o paciente percebe sintomas como visão embaçada, dificuldade para enxergar à noite ou em ambientes com pouca luz, sensibilidade à luz e ao brilho, cores que passam a parecer mais desbotadas ou amareladas, percepção de halos ao redor das luzes e, em alguns casos, visão dupla. Esses sinais surgem de forma progressiva, e, muitas vezes, as pessoas demoram a perceber a gravidade do quadro”, alerta o especialista.

Segundo o oftalmologista, a prevenção da catarata começa com consultas regulares ao médico oftalmologista, especialmente a partir dos 50 anos de idade ou antes, caso existam fatores de risco. “O acompanhamento profissional permite o diagnóstico precoce e possibilita indicar o momento mais adequado para a realização do tratamento cirúrgico, o único capaz de reverter a perda de qualidade visual causada pela doença”, explica o médico.

Causas e Tratamento

Embora o envelhecimento natural seja a principal causa da catarata, o especialista chama atenção para fatores que podem contribuir para o surgimento precoce da doença. “Traumas oculares, uso prolongado de medicamentos corticoides, histórico familiar, exposição excessiva ao sol sem proteção e doenças como o diabetes aumentam o risco da catarata”, ressalta Marcos.

Além disso, o oftalmologista reforça que manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, e o controle de doenças crônicas, é uma forma eficaz de proteger a visão e retardar o avanço do problema. “Ter uma dieta rica em vitaminas e antioxidantes, praticar atividades físicas, controlar o diabetes e usar óculos com proteção UV quando exposto ao sol, são medidas que ajudam a preservar a visão por mais tempo”, orienta o profissional.

O oftalmologista também explicou que o único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia, indicada quando a doença começa a comprometer a qualidade de vida do paciente. O procedimento é seguro, rápido e feito com anestesia local, sem necessidade de internação.

“A cirurgia remove o cristalino opaco e implanta uma lente intraocular, que devolve a nitidez da visão. O pós-operatório costuma ser tranquilo, mas exige cuidados, como evitar esforços físicos e usar corretamente os colírios prescritos para prevenir infecções”, orienta o especialista.

Referência

A Policlínica Carajás, sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), conta com serviço especializado em oftalmologia. Desde a inauguração da unidade, em abril deste ano, até junho, foram realizados mais de 500 atendimentos, entre consultas e exames, que contribuem para a prevenção, o diagnóstico precoce e a orientação adequada de pacientes com doenças oculares, como por exemplo a catarata.

Os atendimentos na unidade são regulados pela Central Estadual de Regulação, vinculada à Sespa. Para acessar os serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), obter o encaminhamento e apresentá-lo, na Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, que fará o cadastro e o agendamento junto à Policlínica.

Confira 5 dicas extras para prevenir o surgimento da catarata:

•Evite automedicação ocular: Colírios sem prescrição podem mascarar sintomas e agravar problemas oculares;

•Reduza a exposição à luz azul: A luz emitida por celulares, computadores e TVs, em excesso e sem proteção, contribui para o envelhecimento precoce do cristalino. Utilize filtros de luz azul ou configure as telas no modo noturno para proteger a visão;

•Prefira ambientes com boa umidade:Olhos secos e expostos constantemente a ar-condicionado ou ventiladores podem sofrer microagressões diárias. A lubrificação ocular natural preserva a saúde do cristalino a longo prazo;

•Priorize exames oftalmológicos completos: Exames que avaliam o fundo do olho, a pressão ocular e a qualidade do cristalino são essenciais para identificar precocemente alterações relacionadas ao surgimento da catarata;

•Use óculos de proteção em ambientes com poeira ou produtos químicos: Poeira fina, fumaças e produtos tóxicos aumentam a chance de irritações e microlesões oculares, que favorecem alterações no cristalino ao longo do tempo.

