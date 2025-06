Em Marabá, unidades de saúde abrem vagas de emprego e reforçam inclusão de PCD

(Foto: Reprodução) – Hospital Regional do Sudeste do Pará e Policlínica Carajás recebem inscrições para o processo seletivo até o dia 23 de junho

Duas importantes unidades estaduais de saúde em Marabá estão com processo seletivo de emprego aberto até o dia 23 de junho. O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) e a Policlínica Carajás Miguel Chamon, estão recrutando novos profissionais para reforçar suas equipes. As vagas incluem cargos operacionais e técnicos, além da formação de um banco de talentos voltado a Pessoas com Deficiência (PCD).

No Hospital Regional, há vagas para técnico de enfermagem, função que exige formação na área e registro ativo no conselho profissional e para auxiliar de higiene e limpeza, que requer ensino fundamental completo. Já na Policlínica, a oportunidade é para agente de portaria, com exigência de ensino médio completo.

Além das vagas imediatas, ambas as instituições estão recebendo currículos de candidatos para seu banco de talentos em especial para PCDs, voltado à inserção desses profissionais em diferentes áreas de atuação das unidades públicas de saúde.

“Estamos buscando profissionais que queiram fazer a diferença. Nosso ambiente valoriza a humanização, o trabalho em equipe e o cuidado com o próximo”, afirma o psicólogo Arthur Zanelli, coordenador de Gestão de Pessoas do Hospital Regional.

Zanelli também reforça a importância da diversidade na composição das equipes. “Acreditamos no potencial de cada indivíduo, e estamos preparados para acolher profissionais PCDs em nossas unidades. Queremos que todos se sintam parte do nosso propósito de cuidar”, complementa o psicólogo.

As duas unidades são gerenciadas pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), e integram a rede de saúde pública estadual.

Como se candidatar

Interessados em fazer parte da equipe do Hospital Regional devem enviar o currículo atualizado para o e-mail: recrutamento@hrsp.org.br. Já os candidatos com foco na vaga da Policlínica Carajás devem encaminhar o currículo para: vagas@issaa.org.br. Deve-se incluir no assunto do e-mail a vaga desejada.

Segundo José Roberto, psicólogo organizacional da Policlínica, o processo seletivo das instituições será composto por diversas etapas, todas de caráter eliminatório, incluindo triagem curricular, testes e entrevistas.

“Queremos pessoas que compartilhem dos nossos valores e que entendam o impacto do seu trabalho na vida do outro. Aqui, mais do que uma vaga, oferecemos a chance de fazer parte de algo maior: o cuidado com dignidade e respeito”, disse o psicólogo José Roberto. (Com Agência Pará)

