Em meio a críticas por gastos com viagens, Lula dispensa hotel e se hospeda em embaixada na Argentina

Fachada do Palacio Pereda, em Buenos Aires, inspirado em museu francês. Local abriga a Embaixada do Brasil na Argentina — Foto: Reprodução/Google

Palácio Pereda foi comprado durante o governo Vargas e é um dos marcos arquitetônicos de Buenos Aires. Imóvel amplo permite acomodar confortavelmente toda a comitiva presidencial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não se hospedar em um hotel durante sua viagem oficial a Buenos Aires, na Argentina, para participar da Cúpula do Mercosul. Em vez disso, ficará na residência oficial da Embaixada do Brasil na capital argentina.

Lula embarcou nesta quarta-feira (2) para o encontro do bloco sul-americano, que também marca a passagem da presidência do Mercosul para o Brasil, que receberá o posto de Javier Milei, chefe de Estado argentino.

Segundo o governo brasileiro, o presidente optou pela hospedagem na residência oficial do embaixador Julio Glinternick Bitelli.

Fontes do governo justificam que o espaço amplo do imóvel permite acomodar confortavelmente toda a comitiva presidencial.

✈️Embora o Ministério das Relações Exteriores não tenha informado o motivo da escolha, a decisão ocorre em meio a críticas sobre os custos das viagens internacionais do presidente.

A escolha não é inédita. Lula já se hospedou na embaixada durante seu primeiro mandato, em 2002.

Palácio Pereda: a sede da embaixada brasileira

O edifício que abriga a Embaixada do Brasil em Buenos Aires está entre os mais imponentes da capital argentina.

O Palácio Pereda foi adquirido pelo governo brasileiro durante a gestão de Getúlio Vargas, em 1945, e desde então funciona como sede da representação diplomática e residência oficial do embaixador.

Projetado pelo arquiteto francês Louis Martin, o palácio começou a ser construído em 1917. A inspiração veio do Museu Jacquemart-André, em Paris, e o resultado é uma obra com forte influência da arquitetura clássica francesa do século XVIII.

A fachada voltada para a rua é considerada um exemplo da inspiração estilística do período do Segundo Império francês. Já a parte de trás do edifício, voltada para o jardim, apresenta uma releitura, mas com traços mais híbridos e modernos.

Internamente, o prédio possui quatro andares com distribuição clássica: o térreo abriga as entradas principal e de serviço; no primeiro andar, estão os salões de recepção, com acesso visual ao terraço e ao jardim; e no segundo andar, os quartos.

A decoração interna reproduz, em grande parte, os ambientes do museu francês que inspirou o projeto, Museu Jacquemart-André.

O Palácio Pereda é considerado um ponto turístico da capital argentina, tanto por seu valor histórico quanto por sua importância arquitetônica. Getúlio Vargas, ao visitar o edifício em 1935, ficou encantado com o local e autorizou sua compra pelo governo brasileiro.

