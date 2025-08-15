Em meio a sanções dos EUA, Lula inaugura fábrica chinesa em São Paulo

Foto:Reprodução | O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugura, nesta sexta-feira (15/8), a fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemápolis, em São Paulo, a 160 km da capital paulista. Esta é a nona vez que o petista visita o estado neste ano.

A inauguração da fábrica da GWM está marcada para as 16h e contará com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).

Embora esteja prevista há mais de dois anos, a inauguração da fábrica ocorre duas semanas após o início da taxação de 50% sobre produtos brasileiros aplicada pelo governo dos Estados Unidos – uma das razões que tem incomodado o presidente Donald Trump é a aproximação do Brasil com a China e a outros países dos Brics.

As tarifas sobre os produtos brasileiros começaram a valer no dia 6 de agosto. Na quarta-feira (13/8), o governo brasileiro anunciou R$ 30 bilhões em crédito a empresas afetadas pelo tarifaço. Antes disso, na segunda (11), Lula conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jin Ping e falou sobre a “cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites”.

Em novembro do ano passado, o presidente da GWM International, Parker Shi, foi ao Palácio do Planalto convidar Lula para a inauguração da fábrica.

Na ocasião, Shi estimou uma produção inicial de 30 a 45 mil veículos por ano, com foco em carros elétricos e híbridos.

A empresa foi a primeira habilitada no programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), criado em dezembro de 2023.

A montadora diz que a nova planta irá gerar 700 novos empregos e promete investir R$ 10 bilhões até 2032 no Brasil, sendo os primeiros R$ 4 bilhões até 2026.

Na produção, há perspectiva de uso de 60% de material nacional (pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos) em três anos.

Outra aposta no desenvolvimento do setor automobilístico do governo Lula é a montadora da BYD, em Camaçari, na Bahia.

A montadora anunciou R$ 5,5 bilhões em investimentos para a construção das fábrica e é outro exemplo do estreitamento entre o mercado brasileiro e chinês.

Lula em SP

A primeira viagem de Lula a São Paulo neste ano foi para fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em 20 de fevereiro.

Em 27 de fevereiro, o petista voltou ao estado para participar de cerimônia para lançar a obra do túnel Santos-Guarujá.

O evento no litoral foi a única agenda pública do petista que contou com a presença de Tarcísio de Freitas, em 2025. Uma semana antes, eles já haviam se encontrado em reunião fechada no Palácio do Planalto.

Em 14 de março, Lula participou da entrega de 789 ambulâncias em Sorocaba.

Na semana seguinte, o petista voltou a Sorocaba para visitar a fábrica da Toyota.

Nos dias 7 e 8 de abril, Lula foi ao Centro de Distribuição do Mercado Livre em Cajamar (SP) e participou da abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), na capital.

Em maio, o petista voltou à capital paulista para inaugurar um novo curso de medicina e participou de evento de renovação do patrocínio da Caixa para o centro de treinamento de atletas paraolímpicos.

Em junho, Lula esteve na Favela do Moinho para anunciar auxílio financeiro às famílias que seriam retiradas do local.

Lula voltou a São Paulo no fim de julho para anunciar, em Osasco, na região metropolitana, investimentos em periferias.

Fonte: metropoles/Jornal Folha do Progresso

