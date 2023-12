Em meio a tensão entre Venezuela e Guiana, Exército envia 20 tanques para Roraima

Veículos vão ficar em Boa Vista, mas à disposição para uma eventual necessidade de atuação em Pacaraima.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou à CNN o envio de 20 tanques para Roraima. O estado está em atenção por conta da disputa entre a Venezuela e Guiana pela região de Essequibo.Por isso, os blindados vão ficar em Boa Vista, mas, à disposição para uma eventual necessidade de atuação em Pacaraima.A Venezuela realizou, no último domingo (3), um referendo sobre o assunto e a população aprovou medidas que podem resultar na anexação de parte do território da Guiana.

A região de Essequibo, que é rica em petróleo, é objeto de uma longa disputa entre os dois países, alimentada pela recente descoberta de mais recursos energéticos. A área equivale a cerca de dois terços do território nacional da Guiana.

Na semana passada, o exército já tinha aumentado para 130 o efetivo de militares na fronteira. O Pelotão Especial de Fronteira de Pacaraima, que opera com 70 militares, ganhou o reforço de mais 60 soldados.

O setor de inteligência da Polícia Federal (PF) também acompanha a situação da fronteira para passar relatórios de inteligência e embasar eventuais decisões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

