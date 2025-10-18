Em menos de 24h, outra balsa afunda no Pará próximo a Joanes

Naufrágio aconteceu nas proximidades de Joanes | Reprodução/Agência Pará

Pescadores resgatam sobreviventes; embarcação e equipamentos foram perdidos.

No transporte hidroviário, pequenas embarcações podem esconder grandes riscos. O peso da carga, as condições do mar ou rio e a imprevisibilidade do clima tornam cada viagem uma operação delicada, em que a menor falha pode gerar consequências graves.

Na madrugada desta sexta-feira (17), essa vulnerabilidade se confirmou quando uma balsa que transportava maquinário pesado naufragou próximo à praia de Joanes, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó. A página do Instagram @diariopedrosamarajo compartilhou a ocorrência, que aconteceu em menos de 24 horas em que uma embarcação quase naufragou, nas proximidades de Vila do Conde, em Barcarena, na noite da última quinta-feira (16).

Segundo relatos, a embarcação havia partido, na noite da última quinta-feira (16), de um porto do bairro do Tapanã, em Belém, com destino a uma fazenda em Soure. A bordo estavam nove pessoas, incluindo uma criança de 9 anos, além de uma mulher e sua filha, esta última esposa do encarregado da balsa, que chegaram a ser dadas como desaparecidas nos primeiros momentos do incidente.

A primeira resposta de salvamento veio dos pescadores locais, que conseguiram localizar todos os sobreviventes e os levaram ao porto da Foz do Rio Camará. Por volta das 5h, outra embarcação transportou os ocupantes com segurança até Soure.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também participou da operação, utilizando lancha para buscas na região, enquanto o proprietário da balsa, identificado como Demétrio, chegou a contratar um avião bimotor para auxiliar na localização da embarcação. Até o momento, não foram encontrados vestígios da balsa nem vítimas, e as causas do naufrágio permanecem desconhecidas.

Entre os equipamentos transportados estavam uma retroescavadeira e uma caçamba, que foram considerados perda total, impossibilitando o resgate. Não houve registros de feridos, mas o incidente evidencia os riscos do transporte hidroviário na região.

O distrito de Joanes, em Salvaterra, é ponto estratégico de circulação de embarcações que conectam a Ilha do Marajó ao continente, sendo conhecido por suas praias e pela intensa movimentação de embarcações comerciais e de transporte de cargas.

