Em monte alegre, adolescente de 15 anos é estuprada; Suspeito foi preso

Foto: Foto: Reprodução do Portal Monte Alegre News | Uma adolescente de 15 anos foi estuprada no último domingo (12) em uma estrada conhecida como ‘ Britadouro’ no município de Monte Alegre.

A tia da vítima acionou a Polícia Militar após sobrinha informar que havia sofrido abuso sexual e de imediato a guarnição do 18º BPM Gurupatuba se deslocou para verificar a ocorrência.

De acordo com informações da PM, a adolescente encontrava-se chorando muito e pedindo pra morrer, porém, no decorrer do relato, contou que o suspeito identificado como Jader Rosa Bastos chegou e chamou para conversar, usando o argumento que seria sobre uma situação envolvendo o pai.

Em ato contínuo, a vítima confiou no tio e aceitou saírem juntos em uma motocicleta, mas o indivíduo acabou se distanciando da residência onde morava.

A adolescente também frisou que ele ameaçou esfaqueá-la se gritasse ou tentasse fugir, pois estava em posse de arma branca ‘faca’. Com medo, a vítima não reagiu.

Segundo E.B.B, o tio estacionou a moto em uma área de mata, sem iluminação, pouca movimentação e a obrigou que retirasse a roupa para executar o crime mediante ameaça de morte.

Após, a vítima conseguiu pegar sua roupa, faca e tomou rumo à estrada para pedir ajuda de um casal que levou até a casa da tia no bairro Terra Amarela e logo aos procedimentos cabíveis no hospital do município.

Já o suspeito foi preso durante ação conjunta da Polícia Civil após levantamento de informações feitas pela Agência de Inteligência de área do 18º BPM de que ele estava na frente de uma construção na Avenida Nilo Peçanha, Terra Amarela com lesões em seu abdômen.

Ao receber voz de prisão, foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/15:08:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...