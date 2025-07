Em noite de polêmicas, Bahia vence Fortaleza e avança na Copa do Nordeste

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia | Esquadrão de Aço ganhou por 2 a 1 do Leão do Pici, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

De volta após paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, Bahia e Fortaleza se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas da Copa do Nordeste. Em noite de polêmicas com a arbitragem, os donos da casa venceram por 2 a 1 e avançaram para as semifinais.

O adversário na próxima fase vai ser o Ceará, que despachou o Sport, por 4 a 2 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Do outro lado da chave, a disputa será entre CSA e Confiança. Porém, as semifinais, também definidas em jogo único, ainda não têm datas confirmadas.

A finalíssima, por outro lado, está agendada para 7 de setembro, quatro dias depois do confronto de ida da decisão. O campeão da Copa do Nordeste, cabe destacar, garante uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

O jogo

O Bahia controlou mais as ações no primeiro tempo, mas tinha dificuldades para criar com perigo. O cenário começou a mudar a partir da reta final. Aos 34 minutos, Gilberto caiu na área depois de contato com Emmanuel Martínez.

O árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa mandou o jogo seguir, mas acabou acatando sugestão do VAR e assinalou o pênalti. Willian José marcou e abriu o placar. Logo na sequência, aos 51, Caio Alexandre arriscou de muito longe, e João Ricardo acabou aceitando.

Logo aos nove minutos da etapa final, a arbitragem marcou pênalti depois que a bola bateu na mão de Gustavo Mancha após cabeçada de Gilberto dentro da área. De novo, porém, Antônio de Sousa acatou sugestão do VAR, e a falta acabou anulada.

O Fortaleza descontou aos 23. Depois de sobra em um bate-rebate, a bola sobrou para Matheus Pereira, que chapou de pé esquerdo e acertou belo chute. Os visitantes tentaram pressionar na reta final, mas a vitória ficou mesmo com os donos da casa.

Próximos jogos

As duas equipes voltam agora as atenções para o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia joga novamente em casa, agora contra o Atlético-MG, a partir de 21h de sábado (12). No domingo (13), o Fortaleza faz Clássico-Rei contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30.

O Esquadrão de Aço aparece na quinta colocação, com 21 pontos, na faixa de colocação para a segunda fase eliminatória da Libertadores. Já o Leão do Pici é 18º colocado, com apenas dez pontos, na zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

