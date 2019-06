Em Nova Carta Juíza Denuncia Perseguição do TJ e pede definitivamente exoneração

(Foto:Reprodução) – COM DURAS CRÍTICAS AO TRIBUNAL PARAENSE JUÍZA PARAENSE QUE SE TORNOU CONHECIDA POR DENUNCIAR INJUSTIÇAS NO SUL DO PARÁ, DESTA VEZ DENUNCIA PERSEGUIÇÃO DO TRIBUNAL E PEDE DEFINITIVAMENTE EXONERAÇÃO.

“A 2ª Carta da Juíza é mais estarrecedora do que a 1ª que repercutiu nacional e internacionalmente”

Ana Carolina Barbosa, juíza em Xinguara, no sul do Pará, pediu demissão do cargo. É a 2ª vez que ela toma essa iniciativa. A 1ª ocorreu em outubro do ano, mas depois voltou atrás.

A magistrada, em carta ao presidente do Tribunal de Justiça paraense, disse que dessa vez é definitivo, e que não permitirá, como na primeira, a interferência de associações de magistrados (Amepa e AMB), para demovê-la da ideia. “Depois de acolhido o pedido de desistência pelo Presidente anterior, iniciei um tratamento psicológico.

O diagnóstico de depressão e ansiedade foram tratados pela mídia, pelo Tribunal e pelas associações como transtorno mental e/ou comportamental, como quase que direcionado para uma ‘eventual’ e ‘oportuna’ desqualificação profissional. Nada mais injusto e preconceituoso”, escreveu.

“Despeço-me denitivamente do TJEPA. Peço o deferimento do meu pedido de exoneração e a não intervenção do órgão de classe, do qual já me deslei”, encerra Ana Barbosa.

Abaixo, a íntegra da carta: