Em novo confronto com policiais morre 13º integrante de quadrilha que atacou em Confresa (MT)

Policiais militares e bandidos que aterrorizaram a cidade de Confresa (1 mil km de Cuiabá) voltaram a trocar tiros, esta noite, na região de mata de Marianópolis em Tocantins. Outro assaltante foi baleado, não resistiu e morreu.

O coronel Alexandre Mendes, comandante geral da PM de Mato Grosso, informou ao Só Notícias, que o criminoso estava com um “fuzil HK 47, com fartas munições”. É o 4º morto hoje em confronto com policiais da Rotam do Tocantins. Pela manhã, foram dois. À tarde, teve outro tiroteio com óbito.

Com a troca de tiros desta noite, são 13 assaltantes mortos e quatro presos – dois que estavam fugindo semana passada em Tocantins e outros dois foram localizados no Pará acusados de dar apoio logístico para o bando. A polícia suspeita que a quadrilha teria mais de 20 integrantes. Foram apreendidos até agora 12 armas de grosso calibre, fuzis .50 e AK, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos, detonadores.

Cerca de 350 policiais de Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e Goiás prosseguem a operação, que dura 22 dias. No último dia 9, a quadrilha atacou Confresa colocando carro na saída do quartel da PM, ateou fogo e invadiu uma empresa de valores. Os bandidos atiraram em viaturas onde estavam policiais e bombeiros e na fuga incendiaram mais três veículos. Eles fugiram fugiram de Mato Grosso pelos rios Araguaia e Javaés, se espalharam em uma grande faixa rural dos municípios de Marianópolis, Pium, Araguacema, Caseara e também na Ilha do Bananal.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 02/05/2023/08:11:56

