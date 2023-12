Em Novo Progresso, Estado equipa órgão de trânsito com coletes balísticos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), entregou nove coletes balísticos para o órgão de trânsito municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (13). A entrega, realizada pelo governador Helder Barbalho, foi orçada em R$ 13.720,00.

Durante o discurso, o chefe do Executivo estadual reiterou o comprometimento na atuação por todo território paraense, com a realização de investimentos e obras. “Gostaria de dizer sobre a minha gratidão de estar aqui com vocês, e de poder trabalhar por vocês, de poder ser um Governo presente: que faz obras, mas que cuida das pessoas”, concluiu.

A iniciativa faz parte da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp) e garante a parceria institucional entre os órgãos de segurança municipais e estaduais e o fortalecimento dos órgãos de trânsito e segurança municipais. A entrega dos equipamentos visa contemplar as 65 cidades do Estado em que o trânsito é municipalizado, com Novo Progresso sendo o 48º município que recebe os coletes desde o início da atual gestão.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, o repasse dos coletes reforça o compromisso contínuo do Estado com o investimento na segurança pública e seus agentes. “São 47 municípios já contemplados em um programa específico, criado para as guardas municipais e também para os órgãos municipais de trânsito, para que a gente possa cada vez mais incentivar a criação desses órgãos, estruturá-los e também trabalhar em parceria de forma integrada com os órgãos do Estado”, concluiu o secretário.

Desde 2021, foram entregues mais de 960 coletes para órgãos em que o trânsito é municipalizado. De acordo com previsões da Segup, cerca de mil equipamentos de segurança devem ser repassados para os municípios.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/08:22:25

