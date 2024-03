Em novo recorde, PIX supera 178 milhões de transações em um único dia

A alta demanda não comprometeu o funcionamento da modalidade, de acordo com o Banco Central (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Na ocasião, última quarta-feira (6), foram feitas 178,686 milhões de transferências via PIX para usuários finais.

Pela segunda vez, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o PIX, superou a marca de 170 milhões de transações em 24 horas, na última quarta-feira (6), batendo novo recorde.

Na ocasião, foram feitas 178,686 milhões de transferências via PIX para usuários finais. O número anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro, com 178,091 milhões de transações em um único dia.A alta demanda não comprometeu o funcionamento da modalidade. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia.

Criado em novembro de 2020, o PIX acumulou, no fim de fevereiro, 160,83 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 146,95 milhões eram pessoas físicas; e 13,88 milhões, pessoas jurídicas. Em janeiro, segundo os dados mais recentes, o sistema superou a marca de R$ 1,82 trilhão movimentados por mês.

