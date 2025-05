Em Óbidos, mais de 10 quilos de drogas são apreendidos por agentes da Base Candiru

(Foto:Reprodução) – Uma ação integrada de fiscalização, realizada na sexta-feira (15), resultou na apreensão de 10,760 quilos de maconha do tipo skunk por agentes do Grupamento Fluvial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru.

A operação contou com o apoio de policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros. A droga foi encontrada durante abordagem a uma embarcação que seguia de Manaus com destino a Belém.

“Seguimos constatando diariamente a eficácia da estratégia de segurança para os rios do Estado, a partir do incremento das Bases Fluviais. Mais uma apreensão foi realizada durante a fiscalização na rota do Rio Amazonas, em frente ao município de Óbidos. Somente nesta primeira quinzena de maio, as ações da Base já resultaram na apreensão de mais de 40 quilos de entorpecentes, além de outras apreensões de ilícitos. Reforçamos que seguiremos com a presença policial e o patrulhamento contínuo na região, a fim de garantir a segurança da população e a desarticulação do crime”, destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

Apreensão – A droga foi localizada durante a abordagem ao empurrador “Rei Davi”, que navegava no Rio Amazonas com duas balsas, “Luana I” e “Lady Linda”. Após sair de Manaus com destino a Belém, a embarcação foi interceptada pela equipe da Base Candiru, que iniciou a fiscalização dos veículos transportados. Com o auxílio do cão farejador da Polícia Militar, Izú, foram encontrados cinco tabletes de substância semelhante à maconha tipo skunk, totalizando 10,760 quilos.

Diante do flagrante, a embarcação foi conduzida ao Porto Jeretepáua, em Óbidos, onde está instalada a Base Integrada Fluvial Candiru, para que fossem realizadas novas inspeções.

Após o procedimento, a embarcação foi liberada. O material apreendido foi apresentado à equipe da Polícia Civil que atua na Base para os devidos trâmites legais. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio da droga.

Fonte: O Impacto com informações da SEGUP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/05/2025/12:48:54

