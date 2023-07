Em operação conjunta, Sefa apreende mais de meio milhão em mercadorias no Baixo Amazonas

Cargas apreendidas no Baixo Amazonas somaram mais de meio milhão de reais — Foto: Agência Pará

Ação foi realizada no período de 8 a 12 de julho em parceria com a Marinha do Brasil, Polícia Militar e Polícia Federal.

Durante cinco dias, a ‘operação Ágata’ da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em parceria com a Marinha do Brasil, Polícia Militar e Polícia Federal, apreendeu um total de R$ 500 mil em mercadorias diversas nos municípios de Óbidos e Juruti, no oeste do Pará.

No período de 8 a 12 de julho, foram lavrados 13 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) que totalizaram R$ 501.236,65, em valores de mercadorias e R$ 156.127,69 de imposto e multa.

A operação Ágata resulta da cooperação interagências para o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização, combate e repressão aos delitos transfronteiriços.

“Para o Fisco estadual a participação na Operação Ágata é positiva pois amplia ações em áreas de fronteira, especialmente em locais onde há grande circulação de mercadorias no meio fluvial”, informou o diretor de Fiscalização da Sefa, Paulo Veras. A atividade contou com o apoio de três lanchas e um Navio-Patrulha da Marinha do Brasil e mais de 20 agentes públicos dos órgãos envolvidos.

“As maiores ocorrências na área tributária dizem respeito à falta de documentário fiscal. As cargas vindas de Manaus (AM), estavam sem nota fiscal ou com documentos inidôneos. Foram apreendidos produtos como 33.258 mil unidades de refrigerantes 2 litros; 5.600 kg de castanha do Pará; 20 toneladas de sucata de alumínio; 6.600 unidades de cerveja; 130 mil pacotes de cigarro”, informou o coordenador da unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito da Sefa em Tapajós, Maycon Freitas.

Fonte: g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/11:18:20

