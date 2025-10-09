Em operação no Pará, PRF bate recorde nacional de apreensão de madeira ilegal

Foto:Reprodução | Foram apreendidos 2.684,74 m³ de madeira ilegal, quantidade suficiente para construir mais de 500 casas populares.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil durante a Operação Rota Verde, deflagrada no Pará. A ação, que ocorreu entre 22 de setembro e 03 de outubro nas rodovias BR-010 e BR-222, estabeleceu um novo recorde nacional com a interceptação de 2.684,74 m³ de madeira extraída de forma clandestina.

A carga, composta por madeira serrada, estacas e toras, foi flagrada em duas frentes: parte dela era transportada em caminhões de grande porte, e o restante estava estocado em serrarias ilegais que operavam às margens das rodovias BR-010 e BR-222. O total de madeira apreendida seria suficiente para a construção de mais de 500 casas populares. Além do produto florestal, a operação também revelou um esquema criminoso mais amplo, com a apreensão de 75,58 m³ de carvão vegetal sem licença e 1.140 litros de agrotóxicos vencidos.

A ação também resultou na desativação de um lixão a céu aberto em área imprópria e na apreensão de uma caminhonete, três motosserras sem licença e outros equipamentos utilizados na prática dos crimes. As infrações caracterizam um duro golpe contra a logística de organizações que atuam na exploração ilegal da Amazônia.

A operação foi realizada de forma estratégica nas rodovias BR-010 e BR-222, conhecidos corredores de escoamento de crimes ambientais. O êxito foi garantido pela atuação conjunta de equipes especializadas da PRF, com o apoio fundamental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Rondon do Pará, Ulianópolis, Dom Eliseu e Abel Figueiredo.

CONTEXTO DO COMBATE AO CRIME AMBIENTAL

O comércio ilegal de madeira representa um risco imenso às áreas nativas da Amazônia Legal, pois a extração fraudulenta provoca danos irreparáveis ao meio ambiente. A nova apreensão recorde no Pará supera a marca nacional anterior, registrada em agosto de 2025, quando 2.043 m³ de madeira foram apreendidos em Pernambuco. Os números demonstram a intensificação e a eficácia da fiscalização, mas também a persistência e a escala das atividades criminosas na região.

Para combater esses crimes, o governo brasileiro lançou em 2023 o Plano AMAS (Plano Amazônia: Segurança e Soberania). A estratégia visa intensificar o combate ao crime organizado e reforçar a presença do Estado na Amazônia Legal. A Operação Rota Verde é um reflexo direto dos objetivos traçados por este plano.

A madeira apreendida será encaminhada aos órgãos ambientais para, posteriormente, ser doada a instituições beneficentes, científicas e de ensino, enquanto os demais materiais perigosos receberão o descarte ambientalmente adequado.

