Em Parauapebas, homem ameaça ex-mulher de morte e é preso

Acusado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Parauapebas, que constatou um mandado de prisão em aberto contra ele (Foto:Reprodução / Site Ze Dudu)

Ex-companheira já havia solicitado medida protetiva à polícia no dia 7 deste mês de setembro

Segundo a Polícia Militar, em Parauapebas, município do sudeste do Pará, Felipe Borges Pereira, de 32 anos, ameaçou de morte a ex-mulher Sandra da Silva Ferreira, de 32 anos de idade, armado com um pedaço de ferro. O casal está separado há sete meses, após ter convivido maritalmente por um ano e três meses. Felipe, de acordo com os policiais, não aceita a separação.

Na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Parauapebas, em busca no sistema de Justiça, os agentes constataram que há contra Felipe Pereira um mandado de prisão em aberto, referente a uma sentença condenatória de cinco anos e nove meses de prisão expedido pela Justiça Estadual, no município de Redenção, também no sudeste paraense. O crime no entanto não foi informado.

O Boletim de Ocorrência sobre a ameaça de morta conta Sandra Ferreira registra que por volta das 8h30 desta segunda-feira (21), Sandra ia para o trabalho, quando o ex-companheiro, armado de um pedaço de ferro, a intimou a ir até a casa dele, caso contrário, furaria seus olhos e seu pescoço e a mataria ali mesmo, na frente das pessoas que passavam na rua.

Coagida, ela aceitou ir ao endereço de Felipe, mas, ao chegarem ao local, Sandra se desvencilhou das mãos dele e pediu socorro e um comerciante das proximidades a levou até o quartel do 23º Batalhão de Polícia Militar. Uma guarnição se dirigiu ao endereço de Felipe e o prendeu, levando o casal até a Delegacia de Polícia Civil.

Diante do delegado de plantão, Sandra contou que no último dia 7 deste mês, compareceu à DP e solicitou medida protetiva contra Felipe por temer por sua vida.

Por:Redação Integrada com informações do site Zé Dudu

