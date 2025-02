Em processo de divórcio, homem exige de volta rim que doou à esposa

Foto: Reprodução | Richard Batista revelou que os problemas no casamento começaram devido à doença da esposa.

Casado há décadas com Dominic Barbara, Richard Batista doou um rim para sua esposa quando ela precisou de um transplante. No entanto, anos depois, com o pedido de divórcio, Batista surpreendeu ao exigir o órgão de volta.

Em declarações à imprensa internacional, Batista revelou que os problemas no casamento começaram devido à doença da esposa. Antes de receber o rim do marido em 2001, Dominic Barbara já havia passado por dois transplantes.

De acordo com Batista, à epoca, a primeira prioridade “era salvar sua vida. A segunda era melhorar o casamento”.

Após o transplante e a recuperação, Dominic Barbara afirmou que não estava feliz no casamento e decidiu se envolver com seu fisioterapeuta. Em 2005, ela entrou com o pedido de divórcio, levando Batista a exigir a devolução do rim ou uma indenização de US$ 1,5 milhão como parte do acordo.

Após o pedido de Batista, o fisioterapeuta, acusado de ter um caso com Dominic, negou o relacionamento, afirmando que eram apenas amigos. Ele também descreveu Batista como “um verdadeiro monstro” e insinuou possíveis casos de violência doméstica.

“Segundo o jornal El Tiempo, a Suprema Corte do Condado de Nassau rejeitou a solicitação de Batista, determinando que o órgão doado pelo médico “não era um item de propriedade a ser avaliado na ação de divórcio.

Batista alegou que o relacionamento prejudicou sua vida e a esposa “deixou um buraco no coração”.

Fonte: Metrópoles Folha Press e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/09:21:03

