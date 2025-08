Em protesto contra a Ferrogrão, indígenas de Novo Progresso (PA) e Guarantã do Norte (MT), se reúnem em Brasília

Manifestação de índigenas contra a Ferrogrão (Foto/Reprodução)

Indígenas dos povos Kayapó, da Terra Indígena Baú, localizada no município de Novo Progresso (PA), e Panará, da Terra Indígena Panará, situada em Guarantã do Norte (MT), realizaram um protesto nesta terça-feira, 5, em frente à sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília (DF). A manifestação ocorreu antes de um encontro sobre o setor ferroviário e teve como foco a falta de consulta e participação no processo de implantação da Ferrogrão.

O ato foi motivado pela realização, no local, do evento “Desafios do Transporte Ferroviário e Competitividade do Setor Produtivo”, promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), com a presença de autoridades do setor ferroviário, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os indígenas estão em Brasília participando da IV Marcha das Mulheres Indígenas.

Os manifestantes chegaram a integrar o Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Ministério dos Transportes para discutir o projeto da Ferrogrão, mas se retiraram do processo. Eles destacam que o traçado original da ferrovia, atualmente em fase de estudos, passa pelas proximidades de seus territórios. Segundo os manifestantes, têm sido recorrentes as dificuldades de diálogo com os órgãos responsáveis.

Fonte: Radar Econômico/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/11:48:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...