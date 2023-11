Em recuperação, Neymar recebe visita do ex-presidente Jair Bolsonaro

O jogador sempre declarou seu apoio publicamente ao político. O encontro foi registrado pelas redes sociais de Bolsonaro.

O jogador Neymar recebeu na terça-feira (28) a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A relação de amizade entre eles não é novidade. O jogador sempre declarou seu apoio publicamente ao político.

O craque se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, após ter rompido o ligamento cruzado anterior e machucado o menisco na derrota do Brasil para o Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias.

O encontro foi registrado pelas redes sociais de Bolsonaro.

“Nosso eterno Neymar Jr., estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus”.

No dia 2 deste mês, Neymar passou por cirurgia delicada, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para reconstruir o ligamento cruzado anterior e o menisco.O jogador sofreu o problema durante a partida da seleção brasileira contra o Uruguai, no dia 17 de outubro, pelas eliminatórias sul-americanas.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/09:23:32

