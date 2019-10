Em reestreia de Valentim no Engenhão, Botafogo conquista vitória sobre o CSA

Por:Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/assessoria/arquivo) 21/10/2019 21:12 – O Botafogo alcançou um importante resultado ao derrotar o CSA por 2 a 1, em partida disputada na noite desta segunda-feira, no estádio Nilton Santos. A vitória fez o Alvinegro de General Severiano chegar aos 33 pontos ganhos e ocupar a 13ª colocação. O CSA segue com 26 pontos ganhos na 18ª. Os gols foram marcados por Luciano Castan, contra, e Igor Cássio para o Botafogo, enquanto Ricardo Bueno, cobrando pênalti, fez o gol do CSA.

Foi a primeira vitória conseguida por Alberto Valentim no comando do Botafogo e o time fez por merecer o resultado. Foi superior ao CSA durante a maior parte do jogo e não se assustou com o gol de empate anotado pelos alagoanos. Os visitantes foram uma equipe lutadora, mas que não mostrou condições para superar o adversário.

Na próxima rodada, o Botafogo vai visitar o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o CSA terá o líder Flamengo pela frente, no Maracanã.

O jogo – O Botafogo começou a partida no ataque e, logo aos dois minutos, Diego Souza tabelou com Leo Valencia e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, Valencia bateu colocado, mas a bola se chocou com a barreira. O Alvinegro de General Severiano mostrava disposição para atacar enquanto o CSA se preocupava apenas com o setor defensivo.

Os cariocas mantinham quatro jogadores no setor ofensivo, pressionando a defesa nordestina. Diego Souza e Victor Rangel atuavam centralizados, enquanto Luiz Fernando e Leo Valencia ficavam abertos pelas pontas.

Aos 15 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Luiz Fernando cruzou na direita e Luciano Castan, ao tentar cortar, desviou contra o seu gol, sem chances para João Carlos.

Depois de assegurar a vantagem, o time dirigido por Alberto Valentim diminuiu o ritmo, mas manteve o controle do jogo, impedindo que o CSA chegasse com perigo ao gol defendido por Gatito Fernández.

Aos 42 minutos, Valencia fez grande lançamento para Luiz Fernando que entrou nas costas da zaga e chutou forte e a bola passou bem perto da trave esquerda do goleiro João Carlos.

O Fogo voltou para o segundo tempo com Kanu na vaga de Marcelo Benevenuto que não teve condições de prosseguir na partida. Logo aos cinco minutos, o Alvinegro desperdiçou uma grande oportunidade para ampliar. Após cruzamento de Valencia na área, João Paulo e Victor Rangel, livre, chutou em cima do goleiro João Carlos.

A equipe alagoana voltou mais agressivo e chegou ao empate aos 20 minutos. A bola bateu no braço de Yuri na área alvinegra e , depois de consulta ao VAR, o árbitro confirmou o pênalti que Ricardo Bueno converteu.

O Botafogo não se abalou e marcou o segundo gol aos 23 minutos, através de Igor Cássio que recebeu ótimo lançamento do zagueiro Gabriel e mandou uma bomba para vencer João Carlos. Foi o primeiro gol marcado pelo atacante como profissional.

Aos 33 minutos, a situação do CSA se complicou. O volante João Vitor recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Três minutos depois, Victor Rangel desperdiçou nova chance, ao furar após cruzamento de Marcinho. A bola ainda ficou com Igor Cássio que bateu para fora.

O time carioca seguiu pressionando para tentar liquidar a partida e, aos 40 minutos, Leo Valencia mandou uma bomba da entrada da área e João Carlos espalmou para escanteio.

Nos minutos finais, a equipe alagoana partiu com tudo para buscar o empate e o Botafogo recuou para segurar o resultado, chutando a bola para todos os lados, sem se preocupar em organizar novos ataques. No minuto final dos acréscimos, Apodi ainda bateu cruzado e assustou Gatito Fernández, mas a bola saiu e o Botafogo assegurou a importante vitória.

