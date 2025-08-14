Em Santarém, Ciretran funciona no feriado de sexta-feira, 15, para mutirão de exames práticos

Exames práticos ocorrem de 15 a 17 de agosto na Ciretran de Santarém — Foto: Asdecom / Detran

Os exames serão realizados até domingo, 17. Ao todo, 480 exames serão realizados nos três dias de ação.

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Santarém, uma das maiores do Estado do Pará, inicia no feriado desta sexta-feira (15), o mutirão de exames práticos para usuários que estão finalizando os seus processos de habilitação. O mutirão é sempre muito aguardado pela população dos municípios, especialmente em regiões muito populosas, como o oeste do Pará.

O mutirão foi organizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) para reduzir o tempo de espera dos candidatos em Santarém e municípios próximos, já que a Ciretran já realiza diariamente cerca de 270 exames de trânsito.

“A demanda é sempre crescente, por isso o esforço do Detran em realizar o mutirão. Vale lembrar que além de todas essas vagas, abrimos mais 270 agendamentos extras no dia a dia até o próximo dia 31”, informou o gerente da Ciretran de Santarém, Edney Martins.

O mutirão se estende até o próximo domingo (17), para permitir que as pessoas que trabalham ou estudam durante a semana possam ter tempo de realizar a prova. O atendimento é exclusivo para quem realizou o agendamento pelo call center do Detran.

Para dar conta da demanda, o órgão disponibilizou 40 vagas para a categoria de duas rodas e 120 vagas para a categoria de quatro rodas por cada dia de mutirão, totalizando 480 exames nos três dias de atendimento. Todas as vagas já foram preenchidas.

Serviço:

Mutirão de exame prático em Santarém – categorias A e B

Período: 15 a 17 de agosto

Hora: 8h às 15h

Local: Ciretran (Rodovia Cuiabá-Santarém com Geraldo Sirotheau)

