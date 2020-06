Em Santarém, corpo de homem é encontrado em cova rasa em área de ocupação

Segundo a polícia, o achado do corpo por moradores da região ocorreu em razão do mau cheiro no local (Foto:Divulgação)

Populares informaram à polícia que a vítima foi vista bebendo com homens e em seguida teria se envolvido em uma briga

De acordo com a polícia, populares acionaram o Centro de Perícias Científicas, em Santarém, região oeste do estado, para a remoção do corpo de um homem identificado apenas pelo prenome de Márcio, e conhecido socialmente como “Catita”. No local, a perícia criminal encontrou o cadáver enterrado numa cova rasa na área de ocupação Bela Vista do Juá, no fim da manhã deste sábado (06).

Segundo a polícia, o achado do corpo por moradores da região ocorreu em razão do mau cheiro no local, o que chamou a atenção das pessoas que descobriram o corpo e acionaram a polícia. O corpo foi enterrado em um terreno na quadra 31.

Policiais informaram à imprensa local, que há informações dos suspeitos do crime, pois uns dias atrás eles estavam bebendo juntos e se envolveram em uma briga, o que pode ter levado a morte de Márcio. O caso será encaminhado à delegacia especializada em homicídios para a continuidade da investigação.

