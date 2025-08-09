Em tratamento contra câncer em Belém, Mestre Damasceno tem quadro de pneumonia e insuficiência renal

Damasceno Gregório dos Santos, mais conhecido como mestre Damasceno, é um artista popular marajoara. — Foto: Marcus Passos / g1 Pará

Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, está internado em Belém para tratar câncer. Homenageado na Feira do Livro, o artista é criador do Búfalo-Bumbá e recebeu neste ano a Ordem do Mérito Cultural.

Um dos principais nomes da cultura do Marajó, Mestre Damasceno está internado desde a última quarta-feira (6) no Hospital Ophir Loyola, em Belém, com quadro de pneumonia e insuficiência renal.

Em junho deste ano, o artista marajoara foi diagnosticado com câncer em estado de metástase.

Mestre Damasceno estava internado desde o dia 22 de junho em Salvaterra, onde mora. Depois, foi transferido para o Hospital Jean Bitar e atualmente está no Ophir Loyola.

Morte do filho

Nesta sexta-feira (8), um dos seus filhos, Iderlã Silva dos Santos, mais conhecido como “Palhaço”, morreu em uma unidade de saúde de Belém.

O jovem, de 26 anos, morreu após cair de uma árvore na última terça-feira (5) em Salvaterra, no Marajó, e sofrer fraturas na coluna.

Informações sobre o traslado do corpo para o Marajó e o enterro e velório não foram divulgadas.

Homenageado na feira do livro

Mestre Damasceno é um dos homenageados da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, junto com a escritora Wanda Monteiro.

Durante o lançamento da feira na última segunda-feira (4), Guto Nunes, produtor e empresário que acompanha a vida do artista, representou o Mestre Damasceno.

Símbolo do Marajó

Nascido em 1954 na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Damasceno é referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral.

O mestre foi criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação junina que mescla teatro popular, cultura quilombola e elementos da natureza amazônica.

Damasceno é uma pessoa com deficiência visual desde os 19 anos. Em maio deste ano, o artista foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Cultura.

Fonte: Marcus Passos, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/09:29:56

