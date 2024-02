Emater Pará abre PSS com salários de até R$ 4,3 mil; confira

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater Pará) publicou a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS para provimento de vagas por tempo determinado para cargos de Nível Médio e Superior.

O edital informa o preenchimento 17 (Dezessete) vagas, estabelecendo as instruções para contratação temporária, que poderá convocar, a critério e necessidade da administração, candidatos aprovados por ordem de classificação de forma a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não gerando direito adquirido do candidato aprovado à vaga ofertada, dependendo a contratação da necessidade da Emater.

A jornada de trabalho será de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais. Há oportunidades para lotação em Marituba, Jacundá, Monte Alegre, Óbidos, Oeiras do Pará, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Faro e Bragança. O salário pode chegar a R$ 4.309,58.

A inscrição ao PSS será realizada Exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h00 do dia 05 de fevereiro de 2024 às 23h59min do dia 06 de fevereiro de 2024. Não será cobrada taxa de inscrição. O Processo Seletivo Simplificado terá a validade de 03 (três) meses e o contrato terá duração de 12 (doze) meses.

O Processo Seletivo Simplificado – PSS compreenderá as seguintes fases:

a) Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

b) Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Terceira Fase: Entrevista individual, com a apresentação do comprovante de inscrição e documentos originais comprovatórios do ANEXO VI, de caráter eliminatório e classificatório.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/07:04:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...