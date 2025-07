Embaixador da Suíça apresenta programa voltado à COP 30 em Belém

Embaixador da Suíça apresenta, em Belém, programa voltado para a COP 30 — Foto: Percio Campos

Iniciativa busca promover soluções sustentáveis, inovadoras e compartilhadas, reforçando a cooperação entre Brasil e Suíça nas áreas ambiental, científica e econômica.

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, está em Belém nesta segunda-feira (21) para apresentar o programa Road to Belem, iniciativa que reúne o Time Suíça no Brasil com foco na preparação para a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro na capital paraense.

Por volta das 9h30, o representante esteve no auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi, onde compartilhou com jornalistas a proposta do projeto. O programa busca promover soluções sustentáveis, inovadoras e compartilhadas, reforçando a cooperação entre Brasil e Suíça nas áreas ambiental, científica e econômica.

O evento Vozes da Floresta, organizado pela Swissnex no Brasil, foi realizado, também no Museu Goeldi. A atividade marca o início da segunda edição do nexBio Amazônia 2025, que vai reunir startups e pesquisadores do Brasil e da Suíça em ações voltadas à bioeconomia, resiliência climática e desenvolvimento sustentável.

A programação do nexBio Amazônia 2025 será realizada em Belém, de 21 a 25 de julho, e em Manaus, de 28 de julho a 1º de agosto, com participação de 15 startups e 13 pesquisadores.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/06:26:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...