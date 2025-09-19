Embarcação bate em estrutura de grãos na área portuária no Pará

Embarcação bate em estrutura de grãos na área portuária de Barcarena, no Pará — Foto: Reprodução

Galeria foi danificada e danos são avaliados nesta sexta-feira pela empresa e prefeitura. Não houve feridos.

Uma esturutra de grãos foi atingida por uma balsa na área portuária de Vila do conde em Barcarena, na região metropolitana de Belém . Ninguém ficou ferido.

Até a manhã desta sexta-feira (19), nenhum dano ambiental havia sido constatado e uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barcarena apurava a situação na área.

O acidente foi na noite de quinta-feira (18) quando a “balsa de terceiros”, segundo a empresa Artemyn, bateu “em um dos pilares que sustenta a galeria de carregamento de navios no porto privado”.

Trabalhadores que estavam na área filmaram o acidente (veja no vídeo acima). Nas imagens é possível ver muita poeira após a colisão, que seria dos próprios grãos na galeria após ser dafinicada.

Embarcação bate em estrutura de grãos na área portuária de Barcarena, no Pará — Foto: Reprodução

Além da prefeitura, a empresa responsável pelo porto privado também avalia “os danos causados buscando soluções para reduzir os impactos na operação do porto”.

O g1 procurou também a polícia e a Marinha para mais detalhes sobre a situação e aguarva retorno até a última atualização da reportagem.

Em 2025, uma galeria desabou na mesma região após uma embarcação colidir e trabalhadores precisaram ser resgatados na água após caírem.

