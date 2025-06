Embarcação semissubmersível usada para tráfico internacional chega a Belém após apreensão no Marajó

Ação da PF — Foto: Polícia Federal

Estrutura foi encontrada camuflada em área de mata no município de Chaves, no Marajó, e seria usada para transportar cocaína até a Europa; uma pessoa foi presa durante a operação conjunta da PF, Marinha e FAB.

O semissubmersível usado para tráfico internacional apreendido no último sábado (31) no município de Chaves, arquipélago do Marajó, chegou a Belém nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (6). O transporte foi realizado sob forte esquema de segurança e o equipamento ficará sob custódia da Polícia Federal (PF), que conduz as investigações.

Além da apreensão, a operação conjunta da PF, Força Aérea Brasileira (FAB) e Marinha também resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma. Ele portava uma espingarda e foi encontrado na propriedade onde a embarcação estava escondida.

Construída de forma clandestina em área de mata fechada, às margens de um rio a cerca de 16 quilômetros do Oceano Atlântico, a estrutura foi localizada com o apoio de imagens de satélite de alta resolução e sensores especiais instalados em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a PF, a embarcação ainda estava em fase de construção no momento da apreensão, mas já apresentava as características de um modelo semissubmersível adaptado para o tráfico internacional de drogas, onde o material seria levado para a Europa. Nenhum entorpecente foi encontrado no local.

Esta é a primeira vez que uma embarcação desse tipo é apreendida no Brasil. A ação no Pará foi desencadeada após uma embarcação semelhante ser interceptada em março deste ano, em Portugal. Autoridades internacionais participaram na ação que possibilitou a identificação da embarcação no Marajó. Investigações apontam que tanto o modelo apreendido em Portugal quanto o localizado em Chaves foram construídos em território paraense.

Projetadas para navegar com parte do casco submerso, as embarcações semissubmersíveis têm maior estabilidade e capacidade de carga, além de serem difíceis de detectar por radares convencionais. Essas características as tornam ideais para o transporte de grandes quantidades de drogas por longas distâncias, como em rotas transatlânticas.

A Polícia Federal informou que seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pela construção, logística e financiamento da embarcação. A expectativa é que a apreensão contribua para desarticular uma rede criminosa que atua no envio de cocaína da América do Sul para a Europa, com ramificações que envolvem diferentes países e organizações transnacionais.

