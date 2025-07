Emissora demite repórter que ofendeu paraenses no aeroporto de Belém

(Foto: Reprodução) – Além de reclamar da estrutura do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro Val-de-Cans, o jornalista disse falas consideradas preconceituosas e xenofóbicas.

Um vídeo que circulou nas redes sociais no último fim de semana causou grande repercussão e revolta entre os internautas, especialmente os paraenses. O jornalista Brendo Teixeira, mais conhecido como Brendo Cazuza, ao deixar Belém, publicou uma sequência de vídeos nos stories de seu perfil no Instagram com críticas ofensivas à cidade e aos moradores locais.

Além de reclamar da estrutura do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro Val-de-Cans, o jornalista disse falas consideradas preconceituosas e xenofóbicas. “Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui nesse aeroporto horrendo. Gente, o aeroporto de Belém é ridículo. Parece os paraenses: feio e pobre. E a gente tá voltando pra Manaus, acho que a gente não aguenta mais essa cidade. É feia, cidade fedorenta, cheirando a paraense.”

As declarações rapidamente se espalharam por perfis e páginas de notícias paraenses e nacionais, gerando uma onda de críticas. Até o momento, o jornalista não se manifestou sobre o assunto. Após as repercussões negativas, o Grupo Diário de Comunicação (GDC), de Manaus, divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (1º) para repudiar as declarações xenofóbicas feitas pelo ex-reporter Brendo Cazuza.

Veja a nota:

O Grupo Diário de Comunicação (GDC) vem a público esclarecer que Brendo Cazuza não faz mais parte do quadro de colaboradores da TV Diário AM, desde 2024.

Diante das declarações xenofóbicas proferidas pelo ex-repórter em vídeo que circula nas redes sociais, repudiamos veementemente qualquer tipo de manifestação preconceituosa especialmente contra nossos irmãos nortistas do Pará, povo pelo qual temos profundo respeito e admiração.

As imagens associando o vídeo à TV Diário são antigas e não refletem a atual composição da emissora, tampouco os princípios que norteiam nosso trabalho.

A TV Diário é comprometida com a ética, a diversidade e o combate a toda forma de discriminação. Não compactuamos com discursos de ódio e seguiremos firmes na defesa do respeito e da responsabilidade na comunicação.

Fonte: Estado do Pará On-line e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/16:02:47

