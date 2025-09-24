Emmanuel Macron, presidente da França, é barrado em ruas de Nova York

Foto:Reprodução | Emmanuel Macron, presidente francês (Lewis Joly/Associeted Press/Estadão Conteúdo)

O líder francês estava na Assembleia Geral da ONU

Emmanuel Macron, presidente da França, foi impedido de passar por determinadas ruas em Nova York, nos Estados Unidos. Ele estava de saída da sede da ONU com a comitiva francesa quando teve a passagem bloqueada por um policial, que se desculpou pelo ocorrido. A situação aconteceu na noite de segunda-feira, 22.

O policial explicou a Macron que a área estava fechada devido à passagem da comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo o portal francês Brut, que divulgou as imagens, o presidente ligou para Trump pedindo o desbloqueio das vias e ironizando o ocorrido, mas teve o pedido negado. O presidente da França precisou fazer o percurso a pé.

Durante a Assembleia Geral da ONU, ocorrido horas antes, Macron anunciou o reconhecimento do Estado Palestino pela França, ação contrária às movimentações políticas de Trump. Enquanto caminhava, o presidente francês falou ao telefone e cumprimentou pessoas que passavam pelo local.

Fonte: O Liberal

