Emojis são usados por adolescentes como código para crimes e ofensas

Muito utilizado nas redes sociais, os emojis podem apresentar códigos ocultos e fazer referência a ofensas, sexo e até mesmo crimes. Com o sucesso da minissérie ‘Adolescência’, lançada recentemente pela Netflix, pais e autoridades ficaram em alerta com o uso desses caracteres que podem apresentar mais de um significado na internet.

A trama da minissérie gira em torno da morte de Katie, que teria sido assassinada por Jamie Miller, um adolescente de 13 anos. Um dos pontos mais importante da história é a utilização das redes sociais com publicações de mensagens com duplo significado que, na maioria das vezes, apenas os jovens sabem.

Na minissérie, o detetive Luke Bascombe baseia a investigação do caso nas interações de Katie com Jamie nas redes sociais. De primeira, ele achava que os dois personagens tinham uma relação saudável. Porém, o filho do detetive ajudou-o a entender o significado oculto por trás das mensagens virtuais, fazendo perceber que nem tudo era o que parecia.

Durante a investigação, o detetive considerou inofensivo os comentários de Kate nas publicações de Jamie. Mas, com o passar dos episódios, ele descobriu que os emojis utilizados pela jovem, na verdade, eram um código de bullying. Conheça o significado ocultos de alguns emojis:

Emojis com mais de um significado:

🐀/🧺 – Usados para identificar pessoas que possuem um transtorno psiquiátrico caracterizado por um impulso incontrolável de roubar (cleptomaníacos). Esse grupo se autodenomina de “mirtileiros” e utilização do emoji de mirtilo nas legendas das publicações que mostram o que roubaram;

💊/🗿 /🍷 – Adotados pela comunidade “red pill”, formada por homens que possuem atitudes machistas e dão dicas sobre como agir em sociedade e como tratar mulheres;

🍭 – O emoji de pirulito pode estar relacionado a pedofilia, como referência ao livro “Lolita”, em que o protagonista fica obcecado, sequestra e abusa uma menina de 12 anos;

🥛/⚡⚡- Pode ser usado como códigos neonazistas e de grupos defensoras da supremacia branca. O copo de leite foi utilizado durante o regime nazista como símbolo de uma suposta superioridade das pessoas brancas. Já os raios, fazem referência ao grupo paramilitar de Adolf Hitler conhecido pela sigla SS (Schutzstaffel);

🍆/🍌/🌽/🌭 – Podem representar o órgão sexual masculino;

🌷/🌮/🍣/🐱 – Podem representar o órgão sexual feminino;

❄️/⛄/🥥/🤧 – Usado para fazer referência à cocaína;

🌿/🍁/🍀/🥦 – Usado para fazer referência à cannabis;

💉/🐎/🎯 – Pode representar a heroína;

🔌/🤑/💵/👑 – Linguagem utilizada por traficantes.

