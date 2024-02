Empate tira Guarani da degola e devolve São Paulo à zona de classificação

Guarani x São Paulo (Foto: Raphael Silvestre/GuaraniFC)

Times ficam no 1 a 1 em Campinas e veem jejum de vitórias aumentar no Paulistão.

Em jogo decisivo para os dois lados – por motivos diferentes, Guarani e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 10ª rodada da primeira fase do Paulistão. Calleri, de pênalti, colocou o Tricolor na frente, enquanto Léo Santos igualou para o Bugre – os dois gols saíram no primeiro tempo.

O resultado aumenta o jejum de vitórias das equipes (sete jogos do Guarani agora e quatro do São Paulo), mas é suficiente para tirar o Bugre da degola e colocar o Tricolor na zona de classificação às quartas de final. Com seis pontos, o Guarani leva vantagem sobre o Ituano no saldo de gols (-5 contra -11). Pelo mesmo motivo, o São Paulo, com 15 pontos – e um jogo a menos, está em segundo no Grupo D na disputa com o São Bernardo (4 a 1).

AGENDA

O Guarani volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, às 18h30, em Ribeirão Preto. O São Paulo joga na quarta a partida adiada da quinta rodada contra a Inter de Limeira, em Brasília (o clube do interior levou o mando para a capital federativa), às 21h30. Depois, faz o clássico com o Palmeiras às 20h de domingo, no Morumbis.

PRIMEIRO TEMPO

O São Paulo dominou amplamente o primeiro tempo. Antes mesmo de abrir o placar, o Tricolor teve duas chances claras de marcar. O gol saiu de um pênalti assinalado após chamada do VAR. Calleri cobrou e deixou os visitantes na frente, aos 24 minutos. Com a vantagem, o São Paulo diminuiu o ritmo. Ainda assim, poderia ter ampliado com Calleri, aos 46. Sem aproveitar as oportunidades, o castigo apareceu para o Tricolor aos 50. Em jogada de insistência de Léo Santos pela direita, o Guarani teve um escanteio. Na cobrança, o zagueiro aproveitou sobra na área e empatou.

SEGUNDO TEMPO

Pela necessidade do resultado para as duas equipes, a partida ficou aberta no segundo tempo e foi emocionante até o fim. O Guarani começou melhor e teve as melhores chances na metade inicial. Gustavo França levou perigo em seu primeiro toque na bola e depois ainda obrigou Rafael a fazer uma grande defesa. O São Paulo também assustou com um jogador que saiu do banco de reservas: Wellington Rato acertou o travessão em jogada individual pela direita. O Tricolor também levou perigo em finalização de Wellington. Já no último lance do jogo, Anderson Leite recebeu de frente para Rafael, mas parou no goleiro do Guarani.

