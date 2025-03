Empilhadeira tomba e cliente é atingida por carregamento de leite condensado em supermercado no RS

Foto: Reprodução | O caso ocorreu no supermercado Via Atacadista, localizado em Canoas, no último domingo (9). Nas imagens registradas, é possível observar um funcionário operando o equipamento no momento em que o maquinário tomba, atingindo a cliente, que estava próxima a uma gôndola. A mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, onde seu estado de saúde foi avaliado como estável.

Um incidente envolvendo uma cliente do supermercado Via Atacadista, localizado em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ocorreu no último domingo (9). A mulher, de 19 anos, foi atingida por um carregamento de leite condensado após a queda de um palete no interior do estabelecimento. O caso foi registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível observar um funcionário operando um equipamento enquanto a cliente caminha pelas gôndolas e observa os produtos. Em determinado momento, o maquinário tomba, atingindo a mulher. Testemunhas que estavam em corredores próximos ajudaram a retirar as caixas de leite condensado que caíram sobre a cliente e prestaram os primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local.

A cliente foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, onde seu estado de saúde foi avaliado como estável, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (11). Ela aguarda transferência para realizar uma cirurgia na pelve, conforme informado pela instituição médica.

Em nota, o Via Atacadista lamentou o ocorrido e afirmou que sua equipe agiu de forma imediata, prestando socorro e acompanhando a cliente para os devidos atendimentos médicos. A empresa destacou que prioriza a segurança e o bem-estar de colaboradores e clientes, cumprindo rigorosamente as normas técnicas. Além disso, informou que está investigando o caso e tomará medidas para sanar eventuais falhas o mais breve possível.

A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio do equipamento que causou o acidente. O caso segue sob investigação.

