Empossadas novas conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o biênio 2025-2027

Posse das novas conselheiras do CMDM — Foto: Semtras / Divulgação

Cerimônia reuniu representantes do poder público e da sociedade civil, reforçando o compromisso com a promoção e defesa dos direitos das mulheres em Santarém.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), realizou nesta quarta-feira (13), no Plenarinho da Câmara Municipal, a posse das novas conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) para o biênio 2025-2027.

O ato contou com a presença do vice-prefeito Carlos Martins, representando o prefeito José Maria Tapajós; da secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito; da presidente reeleita do CMDM, Noemi Moraes; do vereador Joziel Colares; além de conselheiras, representantes da sociedade civil e autoridades da rede de proteção aos direitos das mulheres.

Criado pela Lei Municipal nº 20.070/2016 e instalado em 2017, o CMDM é um órgão permanente, propositivo, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas voltadas às mulheres. Atua na formulação de estratégias, monitoramento de serviços, fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e promoção da igualdade de direitos.

A presidente reeleita, Noemi Moraes, destacou os desafios e metas da nova gestão; “Fui aclamada novamente para a presidência e encaro isso como um grande desafio. Na gestão anterior, assumi parte do mandato e precisei intensificar as ações para atender toda a programação. Agora, vamos executar nosso planejamento anual, mesmo já estando em agosto, com atividades da Campanha Agosto Lilás e outras ações previstas, sempre com foco na proteção e defesa dos direitos das mulheres.”

A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, disse que o CMDM é fundamental para fortalecer as políticas públicas, pois garante que o diálogo seja construído coletivamente. “Atuamos no enfrentamento à violência doméstica, na capacitação, no empreendedorismo e em diversas frentes que asseguram direitos. Em agosto, com o Agosto Lilás, intensificamos ações em escolas, empresas e comunidades, sempre em articulação com a rede de proteção”.

O vice-prefeito Carlos Martins falou sobre o compromisso da gestão municipal com o conselho dos direitos das mulheres. “A posse das novas conselheiras reafirma o papel essencial do CMDM no cuidado, proteção e garantia dos direitos das mulheres. A Prefeitura seguirá apoiando o conselho para que desenvolva suas ações, pois fortalecer essa rede é essencial para construir uma cidade mais justa e segura para todas.”

A nova gestão inicia o biênio com a missão de dar continuidade às ações já existentes e implantar novos projetos que ampliem o alcance das políticas públicas voltadas às mulheres, em parceria com a rede de proteção e com a participação ativa da sociedade.

