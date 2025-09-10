Empossados novos conselheiros do Comdca para a gestão 2025–2027 em Santarém

Novos conselheiros municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente — Foto: Divulgação

Cerimônia realizada na terça-feira (9) no Ciam reforçou o compromisso de Santarém com a garantia dos direitos da criança e do adolescente.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), realizou na manhã desta terça-feira (09), no Centro Integrado de Atendimento ao Meio Ambiente (Ciam), a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca) de Santarém, oeste do Pará, que atuarão no biênio 2025–2027.

A mesa de abertura foi composta pela secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, vice-prefeito Carlos Martins, a atual presidente do Comdca, Roselene Andrade, e o conselheiro tutelar Raimundo Cunha, além de conselheiros, representantes de entidades governamentais e não governamentais.

A presidente do Comdca, Roselene Andrade, ressaltou o papel estratégico do colegiado:“Todos têm construído, junto conosco, esse trabalho em prol da infância e adolescência do nosso município. O Comdca é mais que um espaço de deliberação, é parte da política pública de infância. Atuamos em áreas prioritárias como o acolhimento institucional, enfrentamento ao trabalho infantil, medidas socioeducativas e programas como o Família Acolhedora”.

Segundo Roselene, em sua gestão, o Comdca apoiou nove instituições da sociedade civil que captaram mais de R$ 300 mil em recursos para ampliar atendimentos.

Sobre a posse dos conselheiros, a secretária Celsa Brito disse o ato é muito importante, uma vez que Santarém tem uma rede de proteção forte, com intersetorialidade entre saúde, educação e assistência social. “Estamos fortalecendo parcerias, inclusive internacionais, como a realizada com a Childhood Brasil. Os desafios aumentam, mas temos confiança de que, trabalhando em rede, continuaremos avançando para que crianças e adolescentes recebam atenção, proteção e oportunidades”, destacou.

Para o vice-prefeito Carlos Martins (PT), que esteve representando o prefeito José Maria Tapajós (MDB), a posse dos novos conselheiros é um marco da participação social. Ele ressaltou que os conselhos não servem apenas para acompanhar e fiscalizar, eles também formulam políticas.

“Nosso compromisso político é com a proteção integral das crianças e adolescentes: prioridade zero. Precisamos garantir oportunidades, desde a educação infantil até a profissionalização dos jovens. Santarém é exemplo nessa área, porque consegue se organizar, planejar e executar políticas com seriedade. Parabenizo a gestão que encerra seu mandato e desejo sucesso à nova composição.”

Entre os conselheiros empossados, Elis Lucien, representante do Projeto Saúde e Alegria, destacou a continuidade das ações: “Nossa prioridade será dar continuidade às ações e projetos já aprovados no Pleno, garantindo os direitos de crianças e adolescentes. É fundamental manter as parcerias em nível municipal, estadual e federal, além do diálogo com outros municípios da região. Essa articulação é essencial para fortalecer a rede e assegurar o cumprimento das políticas públicas.”

Fonte: g1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/12:49:46

