Empreendedora paraense recebe premiação nacional

Empreendedora paraense Ana Lídia Zoni Ribeiro recebe medalha de prata no Brasil Beer Cup 2025 com seu hidromel Uruçun da Amazônia, destacando a produção sustentável.

OPará, conhecido por sua biodiversidade e riqueza cultural, vem se consolidando como um polo de excelência na produção de bebidas artesanais. Cada conquista nesse setor reforça não apenas a qualidade dos produtos locais, mas também o reconhecimento do trabalho de empreendedores que unem tradição, inovação e compromisso ambiental.

O Hidromel Uruçun da Amazônia conquistou a medalha de prata no Brasil Beer Cup 2025.

No último sábado (9), o Hidromel Uruçun da Amazônia, produzido em Belém (PA), conquistou um feito inédito, ficando em segundo lugar, na categoria hidromel demi sec durante o Brasil Beer Cup 2025, realizado em Florianópolis (SC). O evento reuniu mais de duas mil amostras de bebidas de diversos países da América Latina.

Fundada em 2019 e liderada pela pesquisadora Ana Lídia Zoni Ribeiro, a empresa funciona no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá. Seu trabalho se destaca pela inovação, pesquisa e preservação ambiental, especialmente por meio da meliponicultura — criação de abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para a polinização das espécies vegetais amazônicas.

“Mais do que preservar, nós multiplicamos a floresta”, afirma Ana Lídia, destacando que a produção do hidromel vai muito além da bebida: é também um ato de cuidado com o meio ambiente e valorização da floresta.

