Empregada doméstica cai em poço de elevador e morre após encerrar 1° dia de trabalho em Salvador

Caso aconteceu no bairro da Pituba. Mulher de 29 anos caiu do 4° andar do prédio.

Uma mulher de 29 anos morreu após cair no poço de um elevador na segunda-feira (18), na Pituba, bairro de classe média de Salvador. Juliane Lima Gonçalves era empregada doméstica e estava no primeiro dia de trabalho quando caiu do 4º andar do prédio.

Segundo informações da Polícia Militar, Juliane caiu no poço por volta das 17h, quando havia encerrado as atividades no apartamento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram ao local e tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram.

O prédio está localizado entre as rua Vereador Maltez Leone e Ceará. A altura que ela caiu corresponde a cerca do 7° andar por causa dos andares de garagem e porque ela caiu no poço.

O corpo da empregada doméstica foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador e o caso foi registrado na delegacia do bairro da Pituba e será investigado.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que abriu um inquérito civil para que sejam reunidos elementos de prova, como laudos de órgãos de fiscalização, documentos do condomínio e do empregador da vítima, além de depoimentos.

Fonte: Por g1 BA e TV Bahia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2023/12:38:57

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

