Empresa aérea retoma voos entre Cuiabá e Alta Floresta a partir de julho

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta também manifestou preocupação com a atual situação de toda a região com a pandemia e solicitou a retomada dos voos. O assessor especial da Presidência da Azul, Ronaldo Veras, informa que serão quatro voos por semana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, acredita que a economia mato-grossense, especialmente no setor do turismo, começa a dar sinais de retomada lentamente.

A retomada dos voos deverá incentivar o turismo na região no período pós-pandemia do novo coronavírus e foi demandada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da secretaria adjunta de Turismo.

A retomada dos voos deverá incentivar o turismo na região no período pós-pandemia do novo coronavírus.

