Empresa brasileira anuncia que vai projetar cabine do maior avião cargueiro do mundo

A Akaer, empresa desenvolvera de produtos das áreas de defesa e aeroespacial com sede em São José dos Campos (SP), anunciou que foi selecionada para desenvolver a cabine de comando pressurizada do maior avião cargueiro já produzido no mundo. A parceria foi fechada no último dia 17 com a Radia, empresa do setor de energia dos Estados Unidos. A Radia é responsável pelo projeto WindRunner, desenvolvido para ser a maior aeronave do mundo – com capacidade de carga 12 vezes maior que um 747 e capaz de pousar em pistas não pavimentadas.

“É motivo de orgulho fazer parte desse relevante projeto que será um marco para a aviação mundial. O desenvolvimento do WindRunner é desafiador e complexo, e a participação da Akaer é resultado do reconhecimento da excelência e experiência que construímos ao longo dos anos”, afirmou o CEO da Akaer, Cesar Silva, em nota distribuída pela empresa.

De acordo com a companhia, a aeronave será voltada para missões estratégicas nas áreas de energia, defesa, aeroespacial e resposta a desastres.

Será possível, por exemplo, o transporte direto de pás eólicas de mais de 100 metros, satélites, veículos blindados e outras cargas de grandes dimensões usando a aeronave, o que reduz custos logísticos e prazos operacionais.

O WindRunner terá o maior volume de carga já projetado em uma aeronave – 7.700 metros cúbicos -, com capacidade para transportar uma carga útil de até 80 toneladas.

“Temos orgulho de contar com parceiros altamente qualificados como a Akaer, que compartilham de nossa visão de futuro e estão nos ajudando ativamente a moldar uma nova era de logística sustentável e integrada”, disse Mark Lundstrom, fundador e CEO da Radia, em nota.

