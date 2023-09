Empresa de taxi aéreo divulga lista de passageiros a bordo do avião que caiu no AM

No entanto, Segurança Pública do Amazonas afirmou que só poderá confirmar os nomes das vítimas, após perícia nos corpos.

Avião de pequeno porte cai no interior do Amazonas

O avião que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas, deixou 14 pessoas mortas. Dentre elas, 12 eram passageiros e dois eram tripulantes. O g1 teve acesso a lista de passageiros da empresa ManausAerotáxi. Veja os nomes abaixo.

Entretanto, a Segurança Pública do Amazonas afirmou que só poderá confirmar os nomes das vítimas após o Instituto Médico Legal (IML) realizar perícia nos corpos.

Os corpos foram levados para um ginásio da cidade. Um avião da FAB seguirá para Barcelos para investigar as causas do acidente.

Lista de passageiros da empresa

*Euri Paulo dos Santos

*Fábio Campos Assis

*Fábio Ribeiro

*Gilcresio Salvador Medeiros

*Guilherme Boaventura Rabelo

*Hamilton Alves Reis

*Heudes Freitas

*Luiz Carlos Cavalcante Garcia

*Marcos de Castro Zica

* Renato Souza Assis

*Roland Montenegro Costa

*Witter Ferreira de Faria

Tripulantes

*Leandro Souza – piloto

*Fernando Galvão – copiloto

O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que todos os passageiros eram turistas brasileiros que praticavam pesca esportiva. Eles iriam pescar no Rio Negro.

A cidade de Barcelos é conhecida pelo ecoturismo e é um dos principais destinos para pesca esportiva no Brasil. Atualmente, a cidade está em alta temporada da atividade, que acontece entre os meses de setembro e fevereiro.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O mau tempo da região pode ter contribuído isso.

O avião

O avião é um Embraer EMB-110 “Bandeirante” , com capacidade de até 18 passageiros, da empresa ManausAerotáxi. Ele decolou de Manaus com destino a Barcelos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era “regular”.

O avião que caiu é de uso tanto civil quanto militar. Foram fabricadas, ao todo, 498 aeronaves desse modelo ao longo de 18 anos, entre 1973 e 1991.

Destas, 253 aeronaves ficaram no Brasil e 245 aeronaves foram vendidas para outros países. Aproximadamente 320 aviões estão em operação atualmente.

