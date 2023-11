Empresa espanhola assume gestão de aeroporto paraense

Foto : James Oliveira/RBATV- Terminal paraense é o oitavo da nova rodada de concessão, que conta com 11 aeroportos e já teve investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais. Primeiro pouso sob gestão da Aena ocorreu às 1h11 vindo de Brasília

A Aena, maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, assumiu à 0h desta terça-feira (21) a administração do aeroporto de Marabá, no sudeste paraense. O primeiro voo sob a nova gestão foi o Latam 3500. O pouso ocorreu às 1h11, vindo de Brasília (DF). A primeira decolagem foi o voo Azul 4088, às 3h34, com destino a Belo Horizonte (MG).

O terminal é o terceiro mais movimentado do Estado, com uma demanda crescente. Em 2019, último ano antes da pandemia, o aeroporto paraense recebeu 270 mil passageiros. Em 2022, a movimentação subiu para 290 mil passageiros (crescimento de 7,4%). Até setembro deste ano, já passaram pelo terminal 272 mil passageiros.

O aeródromo de Marabá receberá melhorias, a fim de deixá-lo mais seguro, sustentável e confortável aos passageiros. A Aena planeja uma ampliação que irá dobrar o tamanho do terminal de passageiros, passando dos atuais 1.800 metros quadrados para 3.600 metros quadros. A superfície disponível na área pública do terminal será 3,6 vezes maior que a atual.

Para aumentar a segurança, a Aena irá instalar áreas de segurança de final de pista em ambas as cabeceiras, além de fazer a recuperação do pavimento e preparação da faixa lateral da pista para acesso de carros de emergência. O pátio de aeronaves para a aviação comercial tem quatro posições simultâneas de estacionamento e terá nova via de serviços e faixa de pedestre ampliada.

A Aena entrega até dezembro o anteprojeto à Anac com os planos para a modernização do terminal. As obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

Em agosto do ano passado, a Aena venceu a licitação da sétima rodada de concessões para gerir 11 aeroportos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. O aeroporto de Marabá é o oitavo dessa rodada a passar para o controle da Aena. A empresa assumirá a operação dos demais aeroportos, de forma escalonada, até o dia 30 de novembro.

Antes mesmo de iniciar as operações, a Aena já realizou pagamentos iniciais de R$ 3,3 bilhões para assumir a administração dos 11 aeroportos. Durante a primeira fase do processo, foram feitas a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais. Para isso, a companhia fez visitas técnicas aos 11 aeroportos com uma equipe de mais de 60 profissionais, que participaram de 40 reuniões com cerca de 100 stakeholders diferentes. A Aena também promoveu quase 14 mil horas de treinamento a mais de 170 profissionais que vão atuar nesses aeroportos.

Atualmente, a companhia opera os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Uberlândia (MG), Uberaba (MG), Montes Claros (MG), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).

Nos aeroportos do Nordeste, sob administração da Aena desde 2020, a empresa já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras, equipamentos e sistemas para melhorar tecnologia, segurança e conforto, implantando o padrão Aena nestes equipamentos, com ampliação dos espaços e acréscimo de capacidade operacional.

Ao final do processo da nova rodada, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

