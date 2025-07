Empresa inicia ação educativa sobre pedágio em rodovias do Pará a partir de 1º de agosto

Foto:Reprodução | Motoristas serão cobrados a partir de 15 de agosto e serão orientados sobre o sistema.

A partir do dia 1º de agosto de 2025, a concessionária Rota do Pará inicia a operação educativa nas praças de pedágio em seis rodovias que ligam a Região Metropolitana de Belém ao distrito de Morada Nova, em Marabá, no sudeste do estado.

Durante quinze dias, motoristas serão orientados sobre o sistema, antes da cobrança oficial, que começa em 15 de agosto. O valor do pedágio ainda será divulgado, de acordo com a concessionária.

Nos primeiros 15 dias de operação, as equipes estarão em quatro praças de pedágio (números 1, 2, 7 e 8) para orientar condutores sobre o uso correto das praças, os meios de pagamento aceitos e os benefícios do sistema. Nesta fase, ainda não será cobrada tarifa.

A cobrança da tarifa será iniciada a partir da meia-noite do dia 15 de agosto de 2025, conforme autorização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran).

A empresa assumiu em agosto de 2024 a concessão por 30 anos das seguintes rodovias:

PA-150,

PA-475,

PA-483

e da Alça Viária,

além de trechos da PA-252 e PA-151.

Formas de pagamento

A Rota do Pará aceita as seguintes formas de pagamento:

Pagamento manual em dinheiro ou cartão nas cabines tradicionais

Pagamento eletrônico via TAGs, que permitem passagem rápida nas faixas automáticas sem necessidade de parar

Os usuários que utilizarem faixas automáticas com TAG de qualquer bandeira poderão usufruir de descontos progressivos conforme a frequência de uso.

Importante destacar que as motocicletas terão isenção da tarifa. A medida busca facilitar o transporte de quem depende da moto, especialmente na zona rural.

Além da cobrança do pedágio, a concessionária oferece estrutura para garantir segurança e atendimento aos usuários das rodovias:

Assistência 24 horas, com guinchos leves e pesados, ambulâncias e viaturas de inspeção para atendimento rápido a acidentes ou panes

Central de atendimento pelo telefone 0800 150 1150, disponível também via WhatsApp, para suporte imediato e comunicação de problemas

Monitoramento por sistemas eletrônicos de última geração para garantir fluidez no tráfego e resposta ágil a situações de emergência

Serviços extras

O projeto Rota do Pará inclui a instalação de quatro pontos de descanso ao longo do percurso, equipados com banheiros, estacionamento e acesso Wi-Fi para os usuários.

O uso das faixas automáticas por meio da TAG incentiva a fluidez do trânsito e reduz o tempo gasto na travessia pelas praças. Com o sistema de desconto progressivo, o motorista que utiliza as rodovias regularmente terá vantagens e redução no valor da tarifa.

