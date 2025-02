Empresária de Cuiabá vence concurso internacional de beleza aos 81 anos: ‘estou realizada’

Idê é paulistana, mas vive em Cuiabá há 52 anos, — Foto: KellyLelis

Com esta vitória, Idê se tornou a mulher mais velha a vencer nesta categoria em toda a história do concurso.

👑Aos 81 anos, a empresária Idê Guimarães conquistou o título de “Queen Beauty Universe” no concurso Miss & Mister Beauty Universe, que foi realizado em Punta Cana, na República Dominicana, nesse sábado (8).

Com esta vitória, Idê se tornou a mulher mais velha a vencer nesta categoria em toda a história do concurso. Ao g1, ela contou que já participou de vários concursos e que desfila desde os nove anos de idade.

Professora de MT representa o Brasil em concurso mundial de beleza em Las Vegas

“Eu estou parecendo uma menininha, parece que estou fazendo cinco anos de idade. Estou tão feliz, tão realizada de ter ganhado um concurso lindo como esse. O desfile foi maravilhoso, um espetáculo”, disse.

Idê é paulistana, mas vive em Cuiabá há 52 anos, onde fundou uma empresa de calcário. Ela é mãe de dois filhos, avó de cinco netos e bisavó de três.

