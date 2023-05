Empresária de Sinop (MT) está desaparecida há mais de um mês

Pamela Gracielly da Silva Albuquerque, de 28 anos. — Foto: Reprodução

Pâmela Gracielly da Silva Albuquerque, de 28 anos, está desaparecida desde o dia 25 de abril. A motocicleta dela foi encontrada estacionada ao final da Avenida das Águias, entre uma reserva ambiental e uma lavoura de milho.

A empresária Pâmela Gracielly da Silva Albuquerque, de 28 anos, está desaparecida desde o dia 25 de abril. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram sua passagem, por volta das 14h, na Avenida das Águias, no Bairro Recanto da Mata, em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

A família conseguiu acessar a conta do Google de Pâmela para buscar o histórico de localização, mas depois do dia 25, não há qualquer sinal de movimentação. Eles afirmam que ela tinha um comportamento caseiro e ligava ou mandava mensagens quase diariamente.

A rotina antes do desaparecimento era muito ativa. Ela dividia as tarefas com o marido no pequeno negócio de produção e venda de pães, além de estudar pedagogia à distância e cuidar da enteada, de 9 anos, e da filha com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), de 6 anos.

O curso de pedagogia era para que pudesse atuar no reforço das atividades escolares da filha. Desde o diagnóstico de autismo, ela também a acompanhava em todos os atendimentos médicos e psicossociais necessários, como fonoaudiólogos e psicólogos.

Além disso, ela se dedicava às ações da Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) de Sinop.

“Não faz sentido que ela tenha ido embora sem deixar notícias, porque a filha era a vida dela”, disse a irmã, Karen da Silva Barbosa.

Segundo a Polícia Civil, no entorno do local onde foi encontrado o veículo de Pamela, foram realizadas buscas de helicóptero e cães farejadores, mas nada foi encontrado. As buscas continuam.

