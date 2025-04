Empresária que matou ex-funcionária por acreditar que vítima tinha caso com o marido dela buscou a jovem em casa antes do crime, diz amiga

Ana Vitória Pereira Alves, de 19 anos, foi morta com um tiro na cabeça; suspeita se entregou e confessou crime, Goiás — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Adriana Alexina, de 38 anos, que matou a ex-funcionária Ana Vitória Pereira Alves, de 19 anos, buscou a jovem em casa antes do crime, lembrou-se Cleia Teodoro. Segundo a amiga, a empresária ligou para a ex-funcionária pedindo que ela fosse trabalhar, pois estava passando mal. A empresária confessou que cometeu o crime por acreditar que Ana Vitória tinha um caso com o marido dela.

O g1 entrou em contato com a defesa que representou Adriana no julgamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Ana aceitou ir trabalhar naquele dia com a intenção de ganhar um dinheiro extra e depois sair com a amiga à noite, informou a amiga. “”Eu cheguei a pedir a ela para não ir! Mas ela quis ir”, disse Cleia. A amiga conta que Adriana buscou Ana Vitoria na porta de casa, e as duas saíram no carro.

Ana Vitoria chegou a mandar uma mensagem para Cleia dizendo que estava com medo e se acontecesse algo com ela havia sido a Adriana, segundo Cleia. “E daí já comecei a alertá-la o tempo todo de que não estava certo, para ela vir embora, mas infelizmente aconteceu a fatalidade!,” disse Cleia.

Emboscada

Segundo a polícia, assim que chegaram ao restaurante, as duas começaram a discutir. Adriana conta que perguntou se a funcionária tinha um caso com o marido, e ela respondeu que sim. Em seguida, ainda conforme a comerciante, Ana Vitória começou a ofendê-la, dizendo que era mais nova e que já havia dormido com o marido dela na cama do casal, afirmou a delegada.

Durante a discussão, Adriana pegou a arma e efetuou um tiro na cabeça da jovem. A vítima morreu no local. O marido de Adriana estava nos fundos do estabelecimento e ouviu o disparo. Ao chegar e ver a esposa com a arma na mão, ele fugiu, acreditando que também poderia ser alvo dela.

No entanto, após o crime, a mulher correu para casa, que fica a 500 metros do estabelecimento, pediu que a babá cuidasse do filho do casal, de 2 anos, e fugiu. Dois dias depois, se apresentou de forma espontânea e foi liberada. Ela foi indiciada e acusada pelo homicídio.

Relembre o caso

O crime aconteceu em março de 2018, dentro do restaurante. Condenada a 12 anos de prisão, Adriana Alexina Leal Borges André confessou ter matado a jovem por ciúmes após encontrar indícios de que ela teria tido um caso com o marido dela, em Catalão, no sudeste goiano. Ela foi presa neste ano, sete anos depois do assassinato.

Empresária que matou funcionária é condenada a 12 anos de prisão

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/04/2025/08:55:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...