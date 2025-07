Empresárias, mãe e filha, morrem após capotamento de HB20 em MT

(Foto: Reprodução) – As vítimas eram conhecidas na cidade por serem donas de uma lanchonete

Valdinéia Luzia Balick, de 38 anos e sua filha, Kamilly Vitória Balick, de 14 anos, morreram, na manhã deste sábado (12), após sofrer um acidente de trânsito, que levou ao capotamento do veículo que ocupavam, na estrada que dá acesso ao Distrito de Fontanillas, em Juína (a 734 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, Valdinéia, que dirigia o HB20, teria perdido o controle da direção do veículo, o que levou ao capotamento do carro. Populares tentaram socorrer as vítimas, mas elas já não apresentavam sinais vitais. Devido ao impacto do capotamento, o veículo caiu em um córrego próximo ao local.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. O médico do Samu confirmou as mortes das vítimas.

Valdinéia e Kamilly eram conhecidas na cidade, por serem donas de uma lanchonete.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: RD News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/15:02:11

