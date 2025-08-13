Empresário acusado de matar gari já foi investigado por agressões e homicídio culposo; veja histórico

Renê da Silva Nogueira Junior é suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. — Foto: Reprodução

Renê da Silva Nogueira Júnior, preso em Belo Horizonte, acumula passagens por violência doméstica, lesões corporais e atropelamento com morte no Rio de Janeiro.

A Justiça de Minas Gerais decide nesta quarta-feira (13) se o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, permanecerá preso preventivamente, sem prazo para deixar o presídio, ou se poderá responder ao processo em liberdade.

Nessa terça-feira (12), a Polícia Civil apresentou detalhes do início das investigações. Segundo a corporação, após o crime, o suspeito seguiu sua rotina normalmente e foi preso horas depois pela Polícia Militar em uma academia.

O caso ocorreu quando Renê passava por uma rua onde um caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana estava parado para coleta de lixo. Impaciente, ele começou a discutir com os trabalhadores e ameaçou a motorista. Testemunhas relataram que o empresário conseguiu passar, mas retornou e atirou contra os garis, conforme contou o delegado Matheus Moraes.

“Eles pediram paciência para o autor porque era uma rua estreita, com carros estacionados dos dois lados. A motorista manobrou o caminhão para que ele passasse, mas todos afirmaram que ele estava muito alterado. Ao passar, ele freou bruscamente, retornou, deu um golpe na arma, o carregador caiu, ele recolocou, apontou para a vítima e disparou.”

Renê Júnior tem um histórico de violência registrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 2003, foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal por agredir uma mulher. Dois anos depois, foi levado a uma delegacia por violência doméstica contra a ex-noiva, que, segundo ocorrência.

Em 2011, atropelou uma mulher de 50 anos no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio. A vítima morreu, e ele foi acusado de homicídio culposo por dirigir em alta velocidade. Em 2021, foi investigado por violência doméstica contra a ex-mulher, que relatou ameaças e lesões graves em meio a conflitos sobre divórcio, partilha de bens e pensão alimentícia.

Nas redes sociais, onde reúne quase 30 mil seguidores, Renê se apresenta como cristão, marido, pai e patriota, além de afirmar ter trabalhado em grandes empresas multinacionais do setor de alimentos e bebidas.

Ele é casado com Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada de polícia atualmente lotada na Casa da Mulher Mineira, inaugurada pela Polícia Civil em março de 2022. Ana Paula continua no cargo, mas é investigada pela Corregedoria da instituição.

A defesa do homem disse que não vai se posicionar sobre o caso.

Fonte: CBN /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/07:00:13

