Empresário confessa que usou arma da esposa delegada para matar gari

René da Silva Nogueira Júnior ao lado da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira — Foto: Redes sociais

René da Silva Nogueira Júnior foi preso horas após atirar contra Laudemir Fernandas, que fazia coleta de lixo; disparos foram motivados por discussão com motorista de caminhão.

A arma usada pelo empresário René da Silva Nogueira Junior para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes na manhã desta segunda-feira (11) pertencia à esposa do suspeito, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. A informação foi dada por René em depoimento à polícia.

René foi preso em uma academia horas depois de atirar contra Laudemir, baleado enquanto trabalhava numa rua do bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. O empresário efetuou os disparos após discutir com a motorista do caminhão de lixo. Ele exigiu que fosse liberado espaço na rua para que ele pudesse passar com seu carro, um veículo elétrico do modelo BYD.

Na noite desta segunda-feira, a delegada foi encaminhada à Corregedoria da corporação. Uma investigação foi aberta para apurar se houve omissão de cautela da delegada, ou seja, descuido com a arma.

Levado para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito negou à polícia que tenha cometido o crime. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, no entanto, consta a informação de que ele teria afirmado que a arma é de sua mulher.

Duas armas apreendidas na casa do casal

A Corregedoria da Polícia Civil apreendeu, no apartamento do casal, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, duas armas que estavam em posse da delegada.

Uma delas é uma arma funcional, de uso profissional. A outra é uma arma calibre .380, que teria sido a utilizada no homicídio. Ambas estavam guardadas no escritório do apartamento, sobre uma estante.

A arma supostamente usada no crime foi recolhida e está sob custódia do delegado Evandro Nascimento Radaelli, responsável pelo caso na Delegacia Especializada de Homicídios.

Caso fique comprovado que houve falha na cautela da arma, a delegada Ana Paula poderá responder por transgressão disciplinar no âmbito administrativo da corporação.

Como foi o momento do crime

Segundo a mulher que dirigia o caminhão de lixo e ouviu do empresário exigência para que fosse liberado espaço na rua, havia espaço suficiente para o carro de René passar. O suspeito teria se irritado e ameaçado atirar nela. Os garis tentaram intervir e pediram que ele se acalmasse.

“O condutor falou com ela: ‘se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?’. Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro”, contou o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e levada em uma viatura para o hospital, onde morreu. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que Laudemir prestava serviços por meio de uma empresa terceirizada de limpeza e afirmou que está prestando apoio à família dele.

