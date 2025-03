Empresário conhecido como ‘Rei do Mar’ morre após acidente com moto aquática no litoral de SC

‘Rei do mar’ morre após acidente com aquática em Itapema (SC) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente foi na noite de segunda, por volta das 21h, em Itapema. Rildemar Junior teria caído do veículo após colidir contra uma onda.

Rildemar Junior, de 30 anos, empresário conhecido como “Rei do Mar”, morreu após acidente com moto aquática em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi na noite de segunda-feira (3), por volta das 21h, quando ele teria caído do veículo após colidir contra uma onda, segundo os bombeiros.

A identidade de Junior foi confirmada por familiares nas redes sociais. Ele era conhecido na região por alugar e vender lanchas. O velório está marcado para esta terça-feira (4) no Cemitério do Vaticano, a partir das 14h.

Junior foi retirado da água por um socorrista do Samu que estava no local de folga, e encontrado pelos bombeiros militares em parada cardiorrespiratória e com afogamento grau 6 (o mais grave). Após mais de uma hora de procedimentos, a morte foi constatada no local.

O empresário estava sozinho no momento do acidente. A Polícia Civil informou nesta terça-feira (4) que vai investigar o caso.

Homem morre após acidente com moto aquática em cidade de SC; VÍDEO

Amigos e familiares de Junior publicaram mensagens de despedida e lamentaram a morte dele nas redes sociais.

“Que Deus te receba de braços abertos. Você se foi jovem, mas viveu intensamente. Descanse em paz, te amo”, escreveu a página Mundo Náutico.

Uma das lanchas dele foi emprestada para a gravação do clipe “Descer pra BC”, filmado em Balneário Camboriú, vizinha de Itapema.

O jovem também esteve no Rio Grande do Sul no ano passado para ajudar as vítimas das enchentes. Em um dos vídeos da época, aparece resgatando animais presos em casas tomadas pela água.

Fonte: Caroline Borges, g1 SC e NSC TV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/202514:56:42

