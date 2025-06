Empresário de Manaus diz que ‘dá vontade de roubar’ tucupi do Pará e causa revolta

Bernard Teixeira é empresário em Manaus (Reprodução/Redes Sociais)

Bernard Teixeira, dono da Pump Entretenimento, fez comentário polêmico em vídeo nas redes sociais. Ele afirmou que a fala foi “carinhosa”, mas já é alvo de críticas e também esteve envolvido em suspeitas de favorecimento em Manaus.

O empresário Bernard Teixeira, conhecido em Manaus pela organização de eventos, causou polêmica após afirmar que “dá vontade de roubar” o tucupi, ingrediente típico da culinária paraense, durante um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, na terça-feira (24). A gravação foi apagada cerca de 20 horas depois, mas já havia viralizado nas redes.

“Esse tucupi é do Pará, hein. Dá uma vontade de roubar no final [de comer o pato no tucupi]”, disse Bernard, enquanto outras pessoas riam e uma mulher alerta: “o pessoal vai te matar, hein”.

Após a repercussão negativa, Bernard declarou à imprensa que a frase foi dita em tom de brincadeira entre amigos amazonenses e negou qualquer intenção preconceituosa. “Sou paraense nascido e criado e amo meu Pará”, afirmou.

Além da declaração polêmica, Bernard Teixeira também esteve envolvido em uma investigação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), em abril de 2024, por suspeitas de favorecimento em contratos com a Prefeitura de Manaus para o evento “Sou Manaus Passo a Paço”, organizado pela empresa dele, a Pump Entretenimento. O caso gerou questionamentos do deputado estadual Wilker Barreto, que apontou possíveis irregularidades na contratação e encontros prévios entre o empresário e o prefeito David Almeida, antes mesmo da publicação do edital de patrocínio.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostrando o prefeito e Bernard conversando em uma parada de ônibus alimentaram suspeitas sobre a lisura do processo. A empresa foi oficialmente declarada vencedora do edital em agosto de 2023.

